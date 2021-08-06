Новости: Киев
6 августа 2021, 08:24 • Златослава Максымук • 12375
На Гаванском мосту в Киеве с сегодняшнего дня ограничат движение
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Киеве на Гаванском мосту с 21:00 6 августа до 21:00 10 августа частично ограничат движение. Об этом УНН сообщает Патрульная полиция Киева.
Детали
На Гаванском мосту выполнят текущий ремонт покрытия. Отмечают, что работать в направлении площади Почтовой (с улицы Набережно-Рыбацкой на улицу Набережно-Крещатицкая.
Основную часть работ планируется выполнить на выходных, чтобы меньше влиять на трафик.
Во время работ движение будет частично ограничено.
Напомним
В столице по состоянию на 8:05 в пятницу, 6 августа, заметное значительное осложнение движения транспорта.
Источник: УНН
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