На Гаванском мосту в Киеве с сегодняшнего дня ограничат движение

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Киеве на Гаванском мосту с 21:00 6 августа до 21:00 10 августа частично ограничат движение. Об этом УНН сообщает Патрульная полиция Киева.

Детали

На Гаванском мосту выполнят текущий ремонт покрытия. Отмечают, что работать в направлении площади Почтовой (с улицы Набережно-Рыбацкой на улицу Набережно-Крещатицкая.

Основную часть работ планируется выполнить на выходных, чтобы меньше влиять на трафик.

Во время работ движение будет частично ограничено.

Напомним

В столице по состоянию на 8:05 в пятницу, 6 августа, заметное значительное осложнение движения транспорта.