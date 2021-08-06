В Украине новый рекорд прививок от COVID-19 за сутки - более 167 тысяч

КИЕВ. 6 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже почти 2,3 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 6 млн прививок, за последние сутки из которых - рекордные 167 тысяч, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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"Новый рекорд прививок в сутки. 167 383 человека вакцинировано против COVID-19 5 августа 2021 года. Одну дозу получили 98 447 человек, полностью иммунизированы - 68 936 человек", - сообщили в Минздраве.

Детали

В течение суток работали: 894 мобильные бригады, 2709 пунктов прививки; 301 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 953 542 человека, из них получили одну дозу - 3 953 540 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 284 166 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 237 706 прививок.

Добавим

По данным Минздрава, по состоянию на 5 августа 2021 года Украина уже получила почти 12 млн доз вакцин от коронавируса.