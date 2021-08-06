Пораженный "Дельтой" Сидней вышел на рекордные показатели заражения COVID-19

КИЕВ. 6 августа. УНН. В пятницу австралийские власти предупредили жителей Сиднея, что они должны приготовиться к всплеску случаев COVID-19 после того, как в крупнейшем городе страны второй день подряд зарегистрированы рекордные случаи заражения, несмотря на недельную изоляцию, чтобы искоренить вспышку варианта "Дельта". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

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"Основываясь на тенденциях последних нескольких дней и развития событий, я ожидаю увеличения количества случаев заболевания в следующие несколько дней, и я просто хочу, чтобы все были готовы к этому", - заявила премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян.

Детали

Сидней сообщил о рекордных 279 местных случаях заражения COVID-19 за последние 24 часа, по сравнению с предыдущим максимумом в 259 случаев днем ​​ранее. В Новом Южном Уэльсе зарегистрирован рекордный 291 случай по сравнению с 262. Еще один человек скончался, в результате чего общее количество таких случаев в штате увеличилось до 22 во время последней вспышки болезни, все в Сиднее.

Особое беспокойство вызывает растущее количество людей, инфицированных более заразным штаммом Delta, который распространяется среди местных жителей, особенно в юго-западных пригородах Сиднея. Примерно пятая часть больных, о которых стало известно в пятницу, проводила время на улице, уже будучи заразными.

Должностные лица соседнего штата Виктория, который в четверг вечером вступил в шестой период карантина с начала пандемии, предупредили, что штат находится "в шатком положении", в то время, как чиновники пытаются отследить источник нескольких несвязанных новых случаев.

В четверг вечером в столице штата Мельбурне вспыхнула акция протеста против карантина.

Дополнение

По состоянию на пятницу более 60% из 25 млн граждан Австралии находятся в зонах с жестким локдауном, введенным, чтобы попытаться сдержать последний всплеск, включая три крупнейших города страны - Сидней, Мельбурн и Брисбен.

Мгновенный ввод локдауна, строгий пограничный контроль и быстрое отслеживание контактов помогли Австралии сохранить относительно низкое количество случаев заражения коронавирусом: чуть больше, чем 35 600 случаев и 933 летальных случая. Но недавние временные карантины на фоне вялого развертывания вакцинации, когда только около 21% людей старше 16 лет были полностью вакцинированы, разочаровали местных жителей.