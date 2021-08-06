Результат мог быть другим: легкоатлетка Килипко сделала резкое заявление из-за отсутствия тренера на Олимпиаде

КИЕВ. 6 августа УНН. Украинская легкоатлетка Марина Килипко, которая вчера заняла 5-е место по прыжкам с шестом на Олимпиаде-2020 в Токио, эмоционально прокомментировала свой результат, отметив проблему отсутствия украинского тренера на Играх. Об этом она сказала в комментарии "Суспільне Спорт", сообщает УНН.

Детали

Во время олимпийских соревнований по прыжкам с шестом украинка Марина Килипко взяла высоту 4,50 м, планку 4,70 м она трижды не смогла перепрыгнуть, вследствие чего спортсменка заняла 5-место.

Такой результат Марина объясняет отсутствием тренера, с которым она работала 15 лет. Девушка заявила, что тяжело было самой все это переживать, сильно не хватало поддержки человека, который знает ее от "А" до "Я". Именно это, по мнению атлетики, не помогло ей завоевать призовое место. Больше всего украинская спортсменка расстроились, когда увидела, как на трибуне тренеры из других стран поддерживают ее конкурентов.

По словам Килипко, у второй представительницы от Украины по прыжкам с шестом на Олимпиаде также не было рядом тренера.

Цитата:

"Дело в том, что подготовка прошла хорошо. Думаю, все видели - я готова прыгать 4,70 м. Я сделала все, что от меня зависело. Единственное, я считаю - должен быть тренер. Потому что это прыжки с шестом, у каждого все индивидуально. И никто никак не смог бы мне помочь. Почему здесь не было тренера - до сих пор я не услышала ответа ни от кого.

Если принимать во внимание чемпионат Украины - было видно, что меня "кормили завтраками" - потом, потом, решение примем потом... Получается, что тренер не нужен для шеста. Почему так происходит в нашей стране - не знаю. По каким критериям это все делают.

Я просила три раза. Со слезами говорила, что мне нужен тренер, возьмите... Хорошо, нет тренера - стала пятой. Но могла прыгнуть гораздо лучше. От себя, что зависело - сделала, дальше - это уже технический, индивидуальный вид спорта. Не знаю, что сказать. Почему ты убиваешь себя, тренируешься столько лет, столько вкладываешь в себя, а потом едешь просто и остаешься в секторе одна", - сказала Килипко.

Напомним

На квалификационном отборе в секторе по прыжкам с шестом в Токио 2020 Килипко продемонстрировала результат - 4,55 м, с которым вышла в финал Олимпийских игр.

Марину Килипко в феврале 2018-го признали лучшей легкоатлеткой Украины.