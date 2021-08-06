Нефть в США направляется к крупнейшим с октября недельным потерям из-за опасений относительно "Дельты"

КИЕВ. 6 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в пятницу утром в ходе торгов выросли в цене до 71,63 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg по состоянию на 9:28, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,48%.

При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 69,39 доллара за баррель, прибавив 0,43%.

Детали

Фьючерсы на нефть в США выросли в цене в пятницу, но продолжили свое самое большое недельное ценовое снижение с конца октября из-за опасений по поводу спроса, поскольку основные потребители вводят ограничения на поездки, чтобы ограничить распространение варианта коронавируса Delta, пишет Reuters.

Однако растущая напряженность на Ближнем Востоке дала рынку определенную базу, ограничивая снижение цен.

Что было ранее

18 июля Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, пришла к соглашению об ограничении добычи нефти до 31 декабря 2022 года. С августа добыча будет увеличена на 400 баррелей в сутки - до постепенной отмены ограничений добычи (сейчас 5,8 млн баррелей в сутки), до конца сентября 2022 года.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020-го пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля 2020-го страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривало ограничения добычи до конца 2020 года на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021-го до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря 2020 года.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря прошлого года договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с весны 2020 года. Однако, с определенными послаблениями. Так, ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке. Условия соглашения договорились пересматривать ежемесячно.