Президент МОК прокомментировал ситуацию по расследованию скандала вокруг белорусской атлетки Тимановской

КИЕВ. 6 августа. УНН. Лишение аккредитаций тренеров сборной Беларуси Артура Шимака и Юрия Моисевича не означает, что дело легкоатлетки Кристины Тимановской закрыто. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, пишет УНН.

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“Это в руках дисциплинарной комиссии, но процедура продолжается. С отзывом этих аккредитаций процедура не окончена”, — сказал Бах.

“В первую очередь, МОК не в позиции изменить политическую систему в стране, это не наша миссия, это касается этого дела и многих других вопросов. Наша задача — защитить спортсменов настолько, насколько мы этом можем. Что касается санкций, то их задача отделить от Игр тех, кто нарушает наши ценности. МОК несколько месяцев назад уже принял решение, что мы не предоставим аккредитации господину Лукашенко, поскольку мы не признаем избрание его сына президентом НОК”, — подчеркнул Бах.

Ранее исполком МОК ввел санкции против руководства НОК Беларуси, в том числе Виктора Лукашенко, который до этого занимал пост первого вице-президента НОК. Это было связано с тем, что “руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации”, что противоречит Олимпийской хартии.

Скандал вокруг Тимановской

Белорусскую бегунью Кристину Тимановскую 1 августа сняли с Олимпиады и попытались увезти из Токио вопреки ее желанию. Спортсменка рассказала, что 2 августа должна была участвовать в предварительном забеге на 200 метров, но руководство белорусской делегации на Играх в Токио потребовало от нее вернуться в Беларусь. Прибыв в токийский аэропорт Ханэда, Тимановская обратилась к дежурившим там полицейским с просьбой о помощи.

Незадолго до этого Тимановская раскритиковала в Instagram белорусских спортивных чиновников. Она рассказала, что ее без предупреждения заявили на дополнительную дистанцию на Олимпиаде — эстафету 4×400 метров.

В интернете появилась запись разговора Тимановской с руководителями белорусской олимпийской сборной по легкой атлетике.

Вернуть Тимановскую в Беларусь поручил лично Александр Лукашенко, считает бывший белорусский дипломат Павел Слюнькин. По его словам, Лукашенко очень любит спорт и “все время своего правления использовал спортивные победы в политических целях”. “Поэтому, когда его критикуют спортсмены или спортсменки, он действительно воспринимает это плохо”, — заявил Слюнькин.

Белорусская делегация на Играх купила для Тимановской билет на рейс из Токио в Стамбул. Но из Японии она так и не улетела. Когда заявление бегуньи о недобровольном отъезде попало в СМИ, в аэропорт Ханэда приехало множество журналистов. Тимановская зашла в отделение полиции, расположенное в аэропорту.

Тимановская получила польскую гуманитарную визу, сообщил 2 августа замглавы МИД Польши Мартин Пшидач. Он заявил, что Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру. Муж Тимановской, тренер Арсений Зданевич уехал из Беларуси в Украину.

Тимановскую сняли с Олимпиады из-за ее психологического состояния, утверждает Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси. Однако сама спортсменка отрицает, что ее подвергали врачебному обследованию. Тимановская пыталась через Спортивный арбитражный суд (CAS) добиться, чтобы решение НОК Беларуси отменили, но суд отклонил ее просьбу.

Вечером 4 августа Тимановская прибыла в Варшаву.