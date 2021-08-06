МОК привлек кредит в 800 млн долларов для организации Игр в Токио

КИЕВ. 6 августа. УНН. Международный олимпийский комитет (МОК) привлек в нескольких банках кредит в 800 млн долларов для организации Олимпийских игр в Токио. Об этом на пресс-конференции рассказал глава МОК Томас Бах, пишет УНН.

Цитата

“Для МОК было бы проще отменить Игры, поскольку мы могли положиться на страховые выплаты. Но мы решили не полагаться на страховку, напротив, мы решили вложиться еще больше, чтобы спортсмены смогли принять участие в Олимпиаде. И для этого мы вложили еще 800 млн, для чего нам пришлось брать в банках кредиты”, — сказал Бах.

Детали

При этом Бах отметил, что он никогда не сомневался, что Игры нужно проводить именно в Токио.

“Если говорить о моих впечатлениях, то эти Игры намного превзошли мои собственные ожидания. Вы знаете, у меня никогда не было сомнений в готовности Японии, я всегда говорил, что Токио являлся самым готовым городом к проведению Игр, — сказал он. — Превзошли по двум причинам: по причине того, что система противодействия коронавирусу оказалась очень эффективной и по причине того, что спортсмены смогли одухотворить эти Игры”.

Дополнение

Ранее The Wall Street Journal сообщало, что расходы на Олимпиаду составят более 25 млрд долларов, что делает ее одной из самых дорогих летних Олимпиад в истории. На Олимпиаду в Лондоне в 2012 году, например, было потрачено чуть менее 14 млрд долларов. Только перенос Игр на год был оценен в 2,8 млрд долларов.