Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,94 0,0301  EUR: 31,90 -0,0518 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт: более 60% украинцев в Польше работают легально, в Германии - около 10%
Эксперт: более 60% украинцев в Польше работают легально, в Германии - около 10%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
5940

МОК привлек кредит в 800 млн долларов для организации Игр в Токио

МОК привлек кредит в 800 млн долларов для организации Игр в Токио

КИЕВ. 6 августа. УНН. Международный олимпийский комитет (МОК) привлек в нескольких банках кредит в 800 млн долларов для организации Олимпийских игр в Токио. Об этом на пресс-конференции рассказал глава МОК Томас Бах, пишет УНН.

Цитата

“Для МОК было бы проще отменить Игры, поскольку мы могли положиться на страховые выплаты. Но мы решили не полагаться на страховку, напротив, мы решили вложиться еще больше, чтобы спортсмены смогли принять участие в Олимпиаде. И для этого мы вложили еще 800 млн, для чего нам пришлось брать в банках кредиты”, — сказал Бах.

Детали

При этом Бах отметил, что он никогда не сомневался, что Игры нужно проводить именно в Токио.

“Если говорить о моих впечатлениях, то эти Игры намного превзошли мои собственные ожидания. Вы знаете, у меня никогда не было сомнений в готовности Японии, я всегда говорил, что Токио являлся самым готовым городом к проведению Игр, — сказал он. — Превзошли по двум причинам: по причине того, что система противодействия коронавирусу оказалась очень эффективной и по причине того, что спортсмены смогли одухотворить эти Игры”.

Дополнение

Ранее The Wall Street Journal сообщало, что расходы на Олимпиаду составят более 25 млрд долларов, что делает ее одной из самых дорогих летних Олимпиад в истории. На Олимпиаду в Лондоне в 2012 году, например, было потрачено чуть менее 14 млрд долларов. Только перенос Игр на год был оценен в 2,8 млрд долларов.

Источник: УНН
Теги: Олимпиада, Олимпиада-2020
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.