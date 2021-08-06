"Газпром" опустошает свои ПХГ в Европе, избегая наращивания транзита Украиной - ОГТСУ

КИЕВ. 6 августа. УНН. Транзит газа по территории Украины в июле не увеличился, несмотря на остановку газопроводов в обход нашей страны. Российский "Газпром" опустошает свои ПХГ в Европе, чтобы компенсировать европейцам недополученные объемы газа и при этом не наращивать дополнительный транзит через Украину. Это направлено в том числе на ускорение ввода в эксплуатацию "Северного потока-2", говорится в заявлении гендиректора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона, передает УНН.

Детали

В июле 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,848 млрд куб. м. За отчетный период Оператор ГТС Украины протранзитировал в Польшу 0,34 млрд куб. м газа, в Словакию - 2,514 млрд куб. м, в Венгрию - 0,804 млрд куб. м, в Молдову - 0,189 млрд куб. м. Как и в предыдущем месяце, среднесуточный транзит составлял 124 млн куб. м.

Как указывают в ОГТСУ, "Газпром" использует все ранее забронированные мощности и не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях, несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа, низкие для этого периода объемы газа в европейских газовых хранилищах и плановую остановку маршрутов Ямал-Европа и "Северный поток-1".

По данным операторов сухопутных продолжений газопровода "Северный поток-1" в Германии - OPAL и NEL - за 10 дней ремонта страны ЕС недополучили более 1,6 млрд кубометров газа, еще 320 млн кубометров - из-за ремонта газопровода "Ямал - Европа".

"Чтобы компенсировать европейцам недополученные объемы газа, и при этом не наращивать дополнительный транзит через Украину, Газпром опустошает свои ПХГ в Европе. Согласно данным GIE, самые низкие запасы в Европе именно в ПХГ, контролируемых Газпромом. Так, у оператора ПХГ в Германии Astora (принадлежит Газпрому) уровень заполненности - менее 13%, у других операторов - в среднем 63%. В Австрии Astora и GSA (также Газпром) - 14%, другие операторы - 48%. Даже сейчас Газпром отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно дефицит газа в ПХГ Европы значительной частью является искусственным и не является первопричиной роста цен. Кстати, до начала отопительного сезона не так уж много времени , - комментирует гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

По мнению руководителя ОГТСУ, такими действиями российская компания преследует две цели - экономическую и политическую: повышение цены на голубое топливо и ускорение процесса ввода в эксплуатацию "Северного потока-2", что на данный момент строится ускоренными темпами.

"Поведение Газпрома негативно сказывается на европейском рынке газа и влияет на экономику всего региона. По моему мнению, в ситуацию должен вмешаться соответствующий Антимонопольный орган Европы. К тому же, такую стратегию российской компании следует учитывать при сертификации "Северного потока-2", - убежден Макогон.

Дополнение

21 июля Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по строительству российского газопровода "Северный поток-2" в Европу, без введения дальнейших санкций США.

Позже США и Германия обнародовали совместное соглашение о завершении строительства "Северного потока-2", где обещают поддержку суверенитета и независимости Украины. Документ называется "Совместное заявление США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей".

После этого в совместном заявлении министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметили, что отказ от попыток остановить запуск газопровода "Северный поток-2" создал дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы.

Официальные лица США при двух предыдущих президентских администрациях выступали против "Северного потока-2" из-за опасений, что это усилит экономическое и политическое влияние Москвы в Европе. По словам критиков, трубопровод позволит Кремлю усилить зависимость Европы от своего природного газа, а затем использовать его для шантажа союзников США.

Президент США Джо Байден, стремясь к более тесным связям с Европой и, в частности, Берлином, в мае отменил санкции США против зарегистрированной в Швейцарии российской трубопроводной компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора, что, как указывают аналитики, свидетельствует об изменении позиции США.

20 июля официальные лица США заявили, что Байден продолжает выступать против трубопровода и рассматривает его как попытку Кремля расширить свое влияние на других, но считает объединенную группу союзников наиболее эффективным способом противодействия Москве.