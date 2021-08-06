СМИ: Северная Корея продолжает активное использование ядерного объекта в Йонбёне

КИЕВ. 6 августа. УНН. КНДР в конце прошлого и начале этого года продолжала активную деятельность на своем ядерном объекте в Йонбёне. Об этом в пятницу сообщила японская деловая газета Nikkei, пишет УНН.

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Отмечается, что соответствующее утверждение содержится в предварительном докладе ООН, попавшем в распоряжение издания. Ожидается, что итоговая версия доклада будет официально представлена в сентябре этого года. Согласно содержащимся в документе данным, КНДР в период с декабря 2020 по февраль 2021 года активизировала деятельность на ядерном объекте в Йонбёне. В частности, сообщается, что КНДР завершила строительство внешней оболочки легководного реактора.

Подчеркивается, что КНДР продолжает развитие своих ядерной и ракетной программ, несмотря на ухудшение ситуации с распространением нового коронавируса. В докладе также указываются новые способы осуществления контрабанды, которыми пользуется КНДР для обхождения санкций ООН. По данным издания, содержащиеся в докладе данные могут привести к новым санкциям в отношении частных лиц и организаций, подозреваемых в нарушении резолюций Совбеза ООН в отношении КНДР.

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