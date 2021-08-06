В Киеве задержали вербовщицу "Исламского государства"

КИЕВ. 6 августа. УНН. Служба безопасности Украины задержала участницу международной террористической организации "Исламское государство" в Киеве. Об этом сообщили в пятницу, 6 августа, в самой спецслужбе, передает УНН.

Цитата:

"СБУ задержала в Киеве участницк международной террористической организации, которая находилась в розыске по линии Интерпола", - говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, злоумышленница - гражданка одной из стран Центральной Азии, которая является активной участницей террористической организации "Исламское государство". "На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии", - рассказали в спецслужбе.

Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, иностранка, по данным СБУ, "на основании представления заведомо ложных сведений, получила вид на жительство".

Сейчас в отношении задержанной судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Дополнение

По данным из отчета СБУ, в 2020 году за пределы Украины были выдворены 5 иностранцев, причастных к деятельности террористических организаций, в том числе сторонник "Исламского государства", который вербовал рекрутов для участия в боевых действиях на территории Сирии и Ирака. Также в прошлом году принудительно возвращены в страны происхождения 74 иностранцев, причастных к деятельности террористических организаций, в том числе 3 граждан Грузии, которые помогали скрываться в Украине одному из руководителей "Исламского государства".