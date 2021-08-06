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Наводнение в Северной Корее повредило более тысячи зданий и смыло мосты - СМИ

Наводнение в Северной Корее повредило более тысячи зданий и смыло мосты - СМИ

КИЕВ. 6 августа. УНН. Проливные дожди на восточном побережье КНДР привели к наводнению, в результате которого 1,1 тыс. домов повреждены, около тысячи людей эвакуированы. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телевидение КНДР, пишет УНН.

Детали

Потоки воды повредили мосты и дамбы, размыли дороги и посевные площади в провинциях Хамгён-Пукто и Хамгён-Намдо. В частности, в Хамгён-Пукто с 1 по 6 августа выпало 500 мм осадков.

Государственное гидрометеорологическое управление КНДР сообщило, что в августе ожидаются новые ливневые дожди, которые могут привести к еще большему экономическому ущербу.

Ранее местная партийная газета “Нодон синмун” сообщила, что КНДР заранее принимает меры по борьбе с последствиями возможных наводнений в основных районах производства риса, чтобы свести к минимуму возможный ущерб от стихийных бедствий.

Справка

КНДР испытывает хроническую нехватку продовольствия на протяжении десятилетий, однако в последнее время ситуация усугубилась ввиду пандемии коронавирусной инфекции, череды стихийных бедствий и фактического закрытия границ. По подсчетам ООН, около 10,9 млн (42,2%) граждан КНДР страдали от недоедания в период с 2018 по 2020 год.

Источник: УНН
Теги: СМИ, КНДР, наводнение
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