Хотел "измерить" глубину: мальчик в Винницкой области застрял в норе

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Винницкой области мальчик застрял в норе, когда "измерял" ее глубину. На помощь оперативно прибыли спасатели, ребенок не травмировался. Видео инцидента обнародовала ГСЧС Украины, сообщает УНН.

Детали

Вечером, 5 августа, в селе Крутогорб, играя во дворе, мальчик решил "измерить" глубину норы, которую вырыла его собака. Он залез в нее и застрял. Ноги мальчика были в таком положении, что родители боялись самостоятельно освобождать его, чтобы не навредить. Поэтому вызвали спасателей, которые быстро прибыли на место происшествия. Сделав подкоп, они успешно освободили мальчика из "ловушки".

Ребенок не травмировался. После этого происшествия мальчик пожал руку спасателям, поблагодарив за помощь.

Добавим

По данным ГСЧС Украины, в 2020 году в результате чрезвычайных ситуаций погибло 26 детей и пострадало 46 детей. Всего в 2020 году в Украине зарегистрировано 116 чрезвычайных ситуаций.