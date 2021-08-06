Прощание с Марчуком состоится в субботу в Киеве

КИЕВ. 6 августа. УНН. С бывшим премьер-министром Украины, первым председателем Службы безопасности Украины Евгением Марчуком, который ушел из жизни накануне, попрощаются в субботу, 7 августа, в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщили в СБУ.

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"Прощание с Евгением Кирилловичем Марчуком - украинским государственным деятелем, первым председателем Службы безопасности Украины, состоится в субботу, 7 августа, с 12:00 до 15:00", - сказал собеседник агентства.

Прощание состоится в доме официальных приемов по улице Грушевского, 22, в Киеве.

Дополнение

5 августа стало известно о том, что умер украинский политик и государственный деятель, бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук. Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность.

Евгению Марчуку было 80 лет.