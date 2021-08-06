В Дарницком районе столицы внедорожник протаранил несколько киосков

КИЕВ. 6 августа. УНН. В столичном районе Позняки водитель внедорожника BMW не справился с управлением и, вылетев с дороги, протаранил два киоска.

Детали

В Дарницком районе Киева по улице Мишуги внедорожник BMW протаранил два киоска.

Известно, что двигаясь вдоль улицы водитель машины не справился с управлением сначала протаранил киоск с сигаретами, а затем влетел в киоск с цветами. На момент инцидента в киоске находилась женщина, чудом она не пострадала, на ней даже нет царапин, но понадобилась помощь спасателей, чтобы ее деблокировать.

Также пришлось деблокировать и пассажиров авто.

Сейчас до конца неизвестно, кто точно находился за рулем кроссовера, но в салоне находились два человека: мужчина и женщина. После происшествия за рулем была женщина, но очевидцы говорят, что рядом с ней был мужчина в неадекватном состоянии и не справился с управлением именно он. Сейчас уже авто эвакуированы, на месте происшествия продолжается уборка последствий ДТП, а также работает полиция.

Материал подготовлен совместно с программой “Надзвычайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.

Дополнение

Масштабное ДТП с участием трех автомобилей, в одном из которых были дети, произошло на проспекте Победы в Киеве.