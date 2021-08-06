Дело "Нацкорпуса": в полиции заявили, что ситуация под судом в Киеве спокойная

КИЕВ. 6 августа. УНН. У Шевченковского районного суда Киева, где должно состояться заседание по избранию меры пресечения задержанным активистам “Нацкорпуса”, на данный момент все спокойно. Правоохранители усилили охрану. Об этом журналисту УНН сообщила старший инспектор отдела мониторинга Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.

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“Все спокойно”, — сказала Зубрева.

По ее словам, полиция усилила охрану возле Шевченковского районного суда Киева. Зубрева добавила, что сейчас столкновений не было.

Добавим, что сегодня в Шевченковском районном суде Киева состоится судебное заседание касательно избрания меры пресечения задержанным активистам “Нацкорпуса”.

В суд уже пришли десятки человек в поддержку активистов “Нацкорпуса”.

Дополнение

В СМИ сообщалось, что в Харькове силовики задержали семерых активистов “Нацкорпуса”, в том числе лидера местной ячейки Сергея Величко (“Чили”).

В Харьковской области ликвидировали мощную преступную группировку, которая занималась рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг, сообщают в Службе безопасности. Как сообщили в Нацкорпусе, с обысками пришли и к их представителям.