В Грузии заявили, что не планируют возобновлять дипломатические отношения с Россией

КИЕВ. 6 августа. УНН. Грузия не собирается вести переговоры с Россией о восстановлении дипломатических отношений из-за признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, но республика готова обсуждать углубление взаимодействия в экономических и гуманитарных вопросах. Об этом заявил в пятницу глава правящей партии “Грузинская мечта — Демократическая Грузия”, экс-спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал Rustavi.

Детали

“У нас есть четко определенная политика в связи с этими вопросами (восстановление дипотношений с РФ). Существуют красные линии, которые связаны с деоккупацией и нашей интеграцией с Западом. В рамках этих красных линий можно обсуждать все, но мы не сможем говорить о восстановлении дипломатических отношений”, — сказал Кобахидзе.

Вместе с тем он добавил, что Грузия готова обсуждать с РФ вопросы углубления торговых, экономических и гуманитарных отношений. “Что же касается торговых, экономических, гуманитарных вопросов, то в связи с этим у нас всегда была дискуссия, и она может быть продолжена”, — заключил он.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов в четверг на брифинге заявил, что Москва готова к восстановлению двусторонних отношений с Тбилиси в той степени, в какой готова грузинская сторона.

Контекст

Грузия 2 сентября 2008 года прервала дипломатические отношения с Россией из-за признания независимости Абхазии и Южной Осетии. При разрыве дипотношений МИД Грузии сообщил, что сохранит консульские отношения с Россией. С марта 2009 года в Тбилиси при посольстве Швейцарии действует секция интересов РФ, в которой работает российский дипломатический и технический персонал. В Москве, также при посольстве Швейцарии, образована секция интересов Грузии.

С 2012 года в Праге проходят регулярные встречи спецпредставителя премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе и экс-замглавы МИД РФ, сенатора Григория Карасина. Этот переговорный формат остается сейчас единственным прямым диалогом между Москвой и Тбилиси.