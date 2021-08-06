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Синоптики дали дождливый прогноз на выходные: где ожидать осадков

Синоптики дали дождливый прогноз на выходные: где ожидать осадков

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Украине на выходных ожидается дождливая погода, температура днем достигнет в ближайшие дни 34 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, в ближайшую ночь в Украине, кроме запада и юго-востока, завтра днем на Левобережье, в воскресенье в восточной части, Приазовье и Крыму, в понедельник местами в западных областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Температура ночью 11-18°, на юге и востоке страны до 22°; днем 23-29°, в южных, восточных и Днепропетровской областях, 9 августа в Украине, кроме запада, 27-34°.

Дополнение

В Киевской области завтра ночью небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура ночью 14-17°, днем 24-26°.

Источник: УНН
Теги: погода
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