Олимпиада-2020: 15-летний украинец Середа прошел в полуфинал прыжков в воду

КИЕВ. 6 августа. УНН. Украинский прыгун Алексей Середа прошел в полуфинал прыжков в воду на Олимпийских Играх в Токио.

Среда был последним представителем Украины в прыжках в воду, который вышел на квалификацию. Для 15-летнего Середы это была второе участие на Олимпийских Играх в Токио. Ранее в финале синхронных прыжков украинец вместе с Олегом Колодием заняли шестое место.

В квалификации прыжков в воду с 10-метровой вышки соревновались 29 спортсменов.

Детали

Середа должен был стартовать 27-м в программе прыжков в воду. И после первой попытки шел в топ-3 — 15-летний украинец выполнил прыжок со сложностью 3.2 на оценку 81.60.

В общем стартовые три прыжка Середы были достаточно успешными — около 80 баллов (второй — 79.20 и третий, самый сложный — на 81.00).

Допустил ошибку Середа во время выполнения четвертого прыжка. Украинец неудачно вошел в воду, за что получил лишь 40.80 — предпоследний результат. Но даже с этим прыжком он продолжил находиться в топ-7.

Пятым скачком Середа почти закрепил себя в топ-6. Он показал седьмой результат раунда (76.50), но опередил Фигейредо Перейру, который опустился на седьмое место.

У Середы оставался последний прыжок — его он выполнил на 76.80 и удержался на шестом месте.

Таким образом, Середа стал первым и единственным украинским прыгуном в воду, преодолевшим квалификацию. И продолжит борьбу за финал, имея шестой результат в квалификации — 435.90.

Когда пройдет полуфинал?

1/2 финала прыжкам в воду с 10-метровой вышки с участием Алексея Середы пройдет в Токио в субботу.