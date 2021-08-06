Одесскую Аркадию попытаются-таки избавить от тотальных пробок: объявлен тендер на реконструкцию Генуэзской

КИЕВ. 6 августа. УНН. Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета 5 августа 2021 года огласило тендер на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию улицы Генуэзской — главной улицы Аркадии, страдающей из-за постоянных транспортных заторов. Разработка проекта обойдется примерно в 2,2 млн грн.

Согласно тендерной документации, проект должен предусмотреть расширение Генуэзской до 4-ех полос, создание велодорожек, установку бортовых камней, озеленение, ремонт сетей электропитания, газо- и теплоснабжения, трамвайной колеи, оборудование новых люков и ливневок. Победитель тендера определится 27 августа. Проект должен быть готов до конца 2021 года.

Напомним, о попытке решить проблему постоянных пробок в Аркадии и проекте предстоящей реконструкции улицы Генуэзской сообщил 5-го июля вице-мэр Михаил Кучук.

Отметим, что Аркадия является самым густозастроеным районом города. Одним из самых активных застройщиков является компания “Будова”, связанная с мэром Трухановым. В перспективе компания планирует освоить крупный участок, где сейчас находится санаторий “Молдова”. Участок выходит непосредственно на улицу Генуэзскую.