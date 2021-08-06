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Детям до 14 лет запретят продавать лекарства: подписан закон

Детям до 14 лет запретят продавать лекарства: подписан закон

КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский поддержал запрет продажи лекарственных средств детям до 14 лет, подписав соответствующий закон. Об этом сообщили УНН в Офисе Президента.

Детали

Документ имеет целью ограничить свободный доступ детей к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных учреждениях, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи. Ведь препараты, что аптеки должны отпускать только по рецепту, часто можно приобрести без его наличия.

Закон, который подписал Глава государства, запрещает реализацию лекарств лицам, не достигшим 14-летнего возраста. Речь идет в том числе и о продаже через Интернет, а также доставке лекарств.

Если у лица, продающего лекарства или осуществляющего их доставку, возникли сомнения относительно возраста покупателя, надо требовать предъявления паспорта гражданина Украины или другого документа, подтверждающего его возраст. В случае отказа предоставить такой документ отпуск лекарственных средств этому лицу запрещается.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Дополнение

Речь идет о Законе "О внесении изменения в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств лицам, не достигшим четырнадцати лет (малолетним лицам)" № 1668-IX, который Верховная Рада приняла 15 июля.

Источник: УНН
Теги: дети, лекарства, закон, запрет, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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