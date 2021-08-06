"Крымская платформа": участие в саммите в Киеве подтвердил еще один президент

КИЕВ. 6 августа. УНН. Еще один президент иностранного государства подтвердил участие в учредительном саммите “Крымской платформы”, что пройдет 23 августа в Киеве. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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“Сегодня получили еще одно подтверждение: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит Крымской платформы. Общее количество участников возросло до 33. Международная поддержка Крымской платформы растет и новые подтверждения непременно будут”, — написал министр.

Добавим

Накануне Кулеба сообщил о том, что еще одно государство подтвердила участие в саммите “Крымская платформа”.



Также министр опубликовал на своей странице фото стелы на одном из въездов в оккупированный Симферополь, где кто-то сделал баллончиком надпись: “Мы за Крымскую платформу!” и добавил — “мы тоже”.

Контекст

Крымская платформа — дипломатическая инициатива Украины, в перспективе — международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.



26 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал Указ “Об отдельных мерах, направленных на деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя”, которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы. Председателем Организационного комитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ожидается, что Крымская платформа будет представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы. Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021 года, по его итогам может быть принята декларация.