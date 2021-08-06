Похищение Луценко и Вербицкого: обвиняемые завтра могут выйти на свободу

КИЕВ. 6 августа. УНН. Белоцерковский горрайонный суд отложил на неопределенный срок дело в отношении Сергея Мыслывого и Ивана Новотного, которых обвиняют в похищении Игоря Луценко и Юрия Вербицкого 21 января 2014 года. Завтра обвиняемые выйдут на свободу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Адвокатскую совещательную группу.

Цитата

“Дело касательно Мыслывого и Новотны отложили на неопределенный срок. Две боковые судьи в отпуске. Повторное автораспределение не инициировали. Завтра обвиняемые выйдут на свободу...”, — говорится в сообщении.

Объясняется, что 21 июля 2021 года коллегия судей Белоцерковского суда под председательством Ирины Дубановской инициировала изменение подсудности по делу, которое уже определял до этого апелляционный суд. Теперь, когда дело к ним вернулось, две трети коллегии в отпуске. Из отпуска никого не отозвали. Повторное перераспределение не провели.

“Оба обвиняемые скрывались от органов следствия. Один несколько месяцев, другой более успешно — 6 лет”, — отметила прокурор Юлия Малашич.

Адвокат потерпевшего Сергея Вербицкого Евгения Закревская заметила, что до задержания Сергей Мыслывый скрывался под чужим паспортом. И его отслеживания и задержания в марте 2020 года были нетривиальной задачей для правоохранителей.

Сообщается, что с момента задержания, в марте 2020 года, Сергей Мыслывый и Иван Новотный находятся под стражей.

Дополнение

В Бориспольский горрайонный суд Киевской области направлено обвинительное заключение в отношении двух участников преступной организации, причастной к похищению Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Как сообщалось, во время событий на Майдане, 21 января 2014 года, активных их участников Игоря Луценко и Юрия Вербицкого неизвестные похитили с Октябрьской больницы Киева. По данным следствия, к похищению причастны 13 человек, общественных активистов пытали.

Игоря Луценко впоследствии отпустили, тело Юрия Вербицкого нашли 22 января 2014 года в лесу под Киевом. По версии правоохранителей, он умер от переохлаждения.