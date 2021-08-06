СБУ задержала украинского военнослужащего, который передавал секретные данные военной разведке России

КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня СБУ вместе со следователями Управления СБУ в Ровенской области разоблачила украинского военнослужащего, собиравшего и передававшего мобилизационные сведения Украины военной разведке РФ. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, информирует УНН.

Детали

По предварительным данным следствия, военного к незаконным действиям привлек его родственник, который является кадровым офицером Вооруженных сил РФ. По приказу своих “кураторов” человек собирал секретную информацию в сфере обороны Украины. Для отправки разведывательных сообщений за границу он использовал удаленные серверы хранения данных и мессенджеры.

Нарушителю объявили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и в дальнейшем планируют избрать меру пресечения.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Дополнение

Ранее СБУ задержала российского агента, который шпионил за украинскими военными.

Также на территории Волынской области СБУ разоблачила и прекратила шпионскую деятельность агента белорусского КГБ.