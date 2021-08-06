Саммит "Крымской платформы" стартует с песни Джамалы - МИД

КИЕВ. 6 августа. УНН. Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала откроет учредительный саммит "Крымской платформы" песней "1944". Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова журналистам на полях учредительного форума экспертной сети "Крымской платформы", передает корреспондент УНН.

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"Мы начнем 23 августа, мы будем отмечать и День флага, и саммит "Крымской платформы", и саммит Первых леди и джентльменов. Саммит "Крымской платформы" пройдет в "Парковом", он продлится несколько часов и будет состоять из двух частей. Первую часть откроет Джамала с песней "1944". Мы очень хотим не просто формально подойти к предмету, чтобы мы просто слушали официальные речи, а для того, чтобы было культурно-художественный сопровождение, - Джамала откроет очень символичной для Украины песней, с которой она победила на Евровидении несколько лет назад", - сказала чиновница.

Детали

Как отметила первая замминистра, затем на саммите запланированы выступления украинских лидеров - это Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Выступить со словом должен также представител экспертной сети. Все главы делегаций, представляющих иностранные государства, тоже смогут выступить.

После этого состоится форум. Запланировано четыре отдельных панельных дискуссии по различным темам.

Также, по словам Джапаровой, для представителей СМИ планируют провести пресстур накануне саммита, ведь "Парковый" "превратится в Крым".

Дополнение

"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021 года, по его итогам может быть принята декларация.

Сейчас количество представителей от иностранных государств, подтвердивших участие в саммите, составляет 33.