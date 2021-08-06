Конопляную "ферму" и склад наркотиков обнаружили в квартире в центре Одессы

КИЕВ. 6 августа. УНН. Домашнюю конопляную “ферму” и целый склад наркотиков обнаружила полиция в одесской квартире на улице Пироговской, что в центре города. За это владельцу грозит 7 лет тюрьмы, сообщает пресс-службу ГУНП в Одесской области.

39-летний мужчина не впервые попадается правоохранителям. Он уже был судим за хранение и распространение наркотиков, и в этот раз ему вновь грозит серьезный срок.

В этот раз у него обнаружили целую ферму из 80 горшков, в которых одессит выращивал коноплю. При обыске также обнаружили запасы метадона, димедрола, шприцов и таблеток с наркотиками.

Вещественные доказательства правоохранители направили на экспертизу. Сведения по выращиванию конопли сразу были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.310 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.