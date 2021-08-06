Украина рассчитывает на участие в саммите "Крымской платформы" около четырех десятков стран - МИД

КИЕВ. 6 августа. УНН. Украина рассчитывает на участие около четырех десятков стран в учредительном саммите “Крымской платформы”, который пройдет в Киеве 23 августа. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова журналистам на полях учредительного форума Экспертной сети Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

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“Стран будет больше. На сегодня их уже больше 30-ти. Мы рассчитываем, что это будет около четырех десятков стран, представленных на различных уровнях, от самого высокого — это президенты и премьер-министры, до самого низкого — это представитель правительства в качестве специального представителя государства”, — отметила Джапарова.

Детали

По словам первого заместителя министра, страны могут представлять министры иностранных дел, министры обороны и другие представители правительства, которые будут иметь специальные полномочия представлять свою страну на учредительном саммите “Крымской платформы”.

Добавим

Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что еще один президент иностранного государства подтвердил участие в учредительном саммите “Крымской платформы”, что пройдет 23 августа в Киеве. Сейчас количество иностранных представителей, подтвердивших участие в саммите, составляет 33.

Контекст

Крымская платформа — дипломатическая инициатива Украины, в перспективе — международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.



26 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал Указ “Об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя”, которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы. Председателем Организационного комитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ожидается, что Крымская платформа будет представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы. Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021 гола, по его итогам может быть принята декларация.