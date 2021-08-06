В Беларуси задержали лидера оппозиционной Объединенной гражданской партии

КИЕВ. 6 августа. УНН. Суд Ленинского района Минска принял решение об аресте лидера Объединенной гражданской партии (ОГП) Беларуси Николая Козлова на три месяца за якобы разглашение данных предварительного расследования. Об этом сообщил правозащитный центр “Вясна”, пишет УНН.

Детали

“Его (главу ОГП) признали виновным по ч. 1 статьи 407 уголовного кодекса за разглашение данных по делу против Координационного совета (оппозиции). Но конкретные эпизоды обвинения неизвестны, поскольку суд проходил в закрытом режиме”, — отметили правозащитники.

Суд поддержал просьбу государственного обвинителя об аресте Козлова на три месяца. Лидер оппозиционной партии в ходе судебного процесса не признал своей вины, заявив, что он не разглашал никаких секретных данных.

Ранее в отношении Козлова было возбуждено уголовное дело по статье якобы об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания (ч. 1 ст. 407 Уголовного кодекса Беларуси). Политик трижды отказывался дать подписку о неразглашении после допросов в следственном комитете. За отказ 18 февраля лидер ОГП получил 15 суток административного ареста. В конце марта Козлов отбыл 15 суток административного ареста за неповиновение законному требованию должностного лица.

Дополнение

В марте в Беларуси задержали лидера оппозиционной партии социал-демократов, а в апреле оппозиционной Партии БНФ (Белорусский народный фронт).