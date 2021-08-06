Новые карантинные ограничения на границе Украины: стали известны детали

КИЕВ. 6 августа. УНН. После введения новых правил пересечения границы Украины, гражданам придется снова устанавливать и использовать приложение "Вдома" для самоизоляции. О том, кому придется пользоваться приложением и о других правилах рассказал в видеокомментарии начальник управления организации пограничного контроля Департамента охраны госграницы Администрации Госпогранслужбы Украины Юрий Лысюк, передает УНН.

С 5 августа на границе ввели ограничительные противоэпидемические мероприятия, с целью предотвращения распространения коронавируса на територии Украины. Юрий Лысюк сообщил, какие документы теперь необходимы для иностранцев и украинцев для пересечения границы.

Какие документы должны предоставить иностранцы?

Сертификат или страховой полис.

Документ, подтверждающий полную вакцинацию (препарат должен быть признан во Всемирной организации здравоохранения) или экспресс/ПЦР-тест за 72 часа до пересечения границы.

Кому среди иностранцев надо проходить самоизоляцию?

Если иностранец не имеет документа о полной вакцинации, а имеет только ПЦР-тест или экспресс-тест, он обязан пройти самоизоляцию и установить приложение "Вдома". В случае, если в течение 72 часов после пересечения границы Украины иностранец подтвердит отрицательный тест, то у него есть возможность свободно передвигаться по территории Украины.

Если вакцинированные иностранцы находились более 7 дней в течение последних 14 дней в РФ или в Индии, то без наличия документа о полной вакцинации, они должны установить приложение "Вдома" и пойти на самоизоляцию на 14 дней. Такая изоляция не предусматривает ее отмены.

Кому среди граждан Украины надо проходить самоизоляцию?

Вакцинированные украинцы, даже при наличии ПЦР- или экспресс-теста должны будут составлять приложение "Вдома" и пойти на самоизоляцию. В течение 72 часов после пересечения границы у украинцев есть возможность подтвердить отрицательный тест и свободно передвигаться по Украине.

В случае, если вакцинированные граждане Украины прибыли из России или из Индии, они должны установить приложение "Вома" и отсидеть 14 дней в карантине.

Важно помнить, что граждане Украины даже при наличии только первой дозы вакцины не должны идти на самоизоляцию.

Новые карантинные ограничения, по самоизоляции, не накладываются на украинцев, выехавших из страны до 4 августа. При возврате в Украину они не будут проходить никаких тестов и идти на самоизоляцию.