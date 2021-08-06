Огонь в Греции сложно контролировать: с острова Эвия эвакуировали почти тысячу человек

КИЕВ. 6 августа. УНН. В пятницу с греческого острова Эвия из-за неконтролируемого пожара эвакуировали 653 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные AP.

Детали

Сегодня на греческом острове Эвия береговая охрана провела масштабную операцию по эвакуации сотен людей морем. Использовали патрульные катера, рыболовные и частные суда, чтобы спасти жителей и отдыхающих от огня, который начал стремительно распространяться в пятницу ночью.

По данным представителя береговой охраны Никоса Коккаласа, из пляжей на северо-востоке Эвии были эвакуированы 653 человека. Почти тысяча человек оставила свои дома или места отдыха, а не менее 20, в том числе четверо пожарных, получили травмы. Двое пожарных находятся в реанимации в Афинах, еще двое госпитализированы с легкими ожогами.

Добавим

Причиной пожаров в Греции стала аномальная жара. Температура в стране повышалась до 45°C. Хотя во многих городах Греции впервые почти за 10 дней температура снизилась до 40°C, в большей части страны сегодня во второй половине дня прогнозируют сильные ветры, которые могут осложнить тушения пламени.

Сейчас более 1000 пожарных и около 20 самолетов борются с огнем по всей Греции. Некоторые европейские страны направляют на помощь своих пожарных, а также самолеты, вертолеты и автомобили.

Напомним

5 августа греческие пожарные в течение всей ночи активно боролись с сильным лесным пожаром возле объектов Древней Олимпии.