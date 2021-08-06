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Кремень посоветовал сменить страну проживания тем, кого не устраивает украинский язык и языковой омбудсмен

Кремень посоветовал сменить страну проживания тем, кого не устраивает украинский язык и языковой омбудсмен

КИЕВ. 6 августа. УНН. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень напомнил, что языковой закон в Украине признали конституционным, поэтому гражданам следует его придерживаться. А тем, кого не устраивает языковой омбудсмен или закон о языке он посоветовал отправиться в другие страны. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Кремень зачитал решение Конституционного суда по закону об использовании украинского языка и посоветовал несогласным искать другие места для проживания.

Цитата

“Угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык — это своеобразный код нации, а не только способ общения. Поэтому, кого не устраивает уполномоченный, закон о языке, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой куда-то в другие края, другие страны, где по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно”, — сказал Кремень.

По его словам, в Украине образовательная, профессиональная, общественная деятельность не может осуществляться на русском языке.

Дополнение

Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, признав его конституционным.

Сам закон о языке вступил в силу в июле 2019 года.

Напомним, с 16 июля 2021 года, начали действовать нововведения норм Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, которые обеспечат увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепят его статус как государственного.

Источник: УНН
Теги: Украина
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