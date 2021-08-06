Мангер никогда не просил о каких-либо действиях в отношении Гандзюк - подозреваемый Левин

КИЕВ. 6 августа. УНН. Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексей Левин заявляет, что Владислав Мангер никогда не обращался к нему по поводу каких-либо действий в отношении активистки, но определённые силы заинтересованы в том, чтобы Мангер получил срок в качестве заказчика её убийства. Об этом Левин заявил в ходе допроса на судебном задании по этому делу, передает УНН.

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“Мангер никогда не просил меня ни о каких действиях против Гандзюк...В стране сменились уже три Генпрокурора, которые ничего не сделали для страны, но все пропиарились на деле Гандзюк. Мне предлагали конкретное условие, свободу в обмен на обвинительные показания против одного человека — против Мангера. Других условий не стояло. Я сказал, что не буду давать таких показаний, потому что это не правда”, — сказал он.

Детали

Левин подчеркнул, что в ходе содержания под стражей подвергался давлению с целью дачи обвинительных показаний против подозреваемых в деле.

“Мне было сказано — нам по любому нужен заказчик. Я и сам не верю, что это Мангер, давай заказчиком сделаем Павловского. Я говорю, как вы это видите, вы меня заставляете делать то, что я никогда не буду делать, я не буду говорить то, чего нету. Я не знал, как поступить, я сказал, что мне надо времени подумать, ведь с меня хотят сделать негодяя”, — сказал он.

Вместе с тем, подозреваемый рассказал, что в июле 2018 у него состоялся разговор с людьми, которые уже получили реальный срок за убийство активистки, однако не шла речь о действиях, которые привели бы к телесным повреждениям.

“Я предложил бросить Гандзюк в мусорный бак и облить зелёнкой прямо в баке. Но предложение не поддержали. Прямо на этой встрече Павловский, Торбин и Пилипенко договорились, что Павловский организует, что бы охрана пропустила Торбина и Пилипенко в здание горисполкома, а затем они выльют на Гандзюк фикалии прямо в её кабинете, снимут всё на телефон и выложат в соцсети”, — отметил он.

Добавим

Левин отметил, что после нападения на Гандзюк уже осуждённый по этому делу Сергей Торбин заверял его, что это не он напал на активистку.

“Позже Торбин стал просить дать ему деньги и признался, что он организовал нападение на Катерину Гандзюк и что ему надо скрыться. Он уверял, что никто не хотел никаких таких последствий. План был в том, чтобы вылить кислоту ей на ноги. Однако, когда Грабчук (исполнитель) подбежал к Екатерине, она развернулась и стала с ним бороться. В результате кислота вылилась на обоих, причём Катерине на голову и спину, а Грабчуку на плечо (в дальнейшем следы ожога стали доказательствами против Грабчука — Ред.)”, — подчеркнул он.

Судья объявил перерыв в слушании дела до 10 августа. Планируется, что на этом заседании продолжится допрос А.Левина.