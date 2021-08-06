Украина возобновила поставки курятины в Японию

КИЕВ. 6 августа. УНН. Министерство сельского хозяйства, лесничества и рыболовства Японии отменило запрет на экспорт украинского мяса птицы и яиц, передает УНН со ссылкой на прессслужбу Госпродпотребслужбы.

Запрет был введен в декабре прошлого года, в связи с распространением в Украине патогенного гриппа птицы.

“Мы не только создаем новые возможности экспорта для украинских компаний, но и восстанавливаем доступ на иностранные рынки, которые по тем или иным причинам закрывались. Такие решения о закрытии обычно принимаются быстро, а на то, чтобы убедить партнеров открыть рынок заново, нужны длительные усилия.

Я рад, что нам удалось убедить японских партнеров в безопасности украинских продуктов, и украинские компании отныне снова могут экспортировать свою продукцию”, — комментирует министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Уточняется, что временный запрет на экспорт из Украины курятины и яиц сняли также Иордания, Сингапур, Кыргызстан и другие страны.

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Крупнейший в Украине производитель курятины МХП (Наша Ряба) за год нарастил 23% экспорта (109 тыс. тонн курятины во втором квартале 2021 года против 88,5 тыс. тонн во II квартале 2020 года).

В этом году МХП стал первым, кто отправил украинскую курятину в Лондон.