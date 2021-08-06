Олимпиада-2020: Станислав Горуна получает для Украины ещё одну медаль Игр

КИЕВ. 6 августа. УНН. Украинский каратист Станислав Горуна стал бронзовым призером Олимпийских Игр в Токио. Горуна завоевал “бронзу”, выступая в весе до 75 кг.

Горуна стал вторым представителем Украины, который гарантировал себе медаль на Олимпиаде-2020. Украинец прошел в плей-офф, заняв второе место в своей группе.

Детали

Соперником Горуна в полуфинале стал итальянец Луиджи Буза. Итальянский спортсмен — один из самых титулованных каратистов мира: 6-кратный призер мировых первенств, а также 14-кратный призер чемпионатов Европы.

В схватке Горуны и Бузы вперед вышел итальянский каратист — ему зачли “юко” (1 очко). Украинец имел возможность выйти вперед, выполнив удар в туловище. Однако после просмотра видеоповтора ему не засчитали прием ваза-ари.

Сразу же после этого Буза вышел вперед, получив еще одно очко. А через несколько секунд счет стал 3:0. Итальянец удержал результат и победил украинца — у Горуны “бронза”.

Дополнение

Отметим, что это 14 награда для сборной Украины на Олимпиаде в Токио.