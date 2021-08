Талибы убили пресс-секретаря правительства Афганистана

КИЕВ. 6 августа. УНН. Террористическая организация “Талибан” убила пресс-секретаря правительства Афганистана Даву Хана Минапала, заявил представитель боевиков, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал TOLOnews.

Детали

Убийство своего сотрудника также подтвердили в афганском правительстве.

Ранее талибы предупреждали, что вскоре начнут покушения на высших лиц государства в ответ на усиление ударов с воздуха. “К сожалению, террористы в очередной раз совершили трусливый поступок”, — заявил представитель МВД Мирваис Станекзай.

Убитый также был представителем президента Афганистана Ашрафа Гани.

Video shows a vehicle that was attacked by gunmen affiliated with the Taliban at Darul Aman Road in Kabul this afternoon.



Dawa Khan Menapal, head of the Afghan government's media and information center, was killed in the attack. pic.twitter.com/XIs8LkgkI1