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Новости: Криминал и ЧП
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Талибы убили пресс-секретаря правительства Афганистана

Талибы убили пресс-секретаря правительства Афганистана

КИЕВ. 6 августа. УНН. Террористическая организация “Талибан” убила пресс-секретаря правительства Афганистана Даву Хана Минапала, заявил представитель боевиков, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал TOLOnews.

Детали

Убийство своего сотрудника также подтвердили в афганском правительстве.

Ранее талибы предупреждали, что вскоре начнут покушения на высших лиц государства в ответ на усиление ударов с воздуха. “К сожалению, террористы в очередной раз совершили трусливый поступок”, — заявил представитель МВД Мирваис Станекзай.

Убитый также был представителем президента Афганистана Ашрафа Гани.

Ранее

4 августа в ходе взрыва в Кабуле шесть человек получили ранения. Талибы заявляли, что берут на себя ответственность, а целью был глава Минобороны Афганистана Бисмилл Хан Мохаммади. При этом сам министр не пострадал.

Справка

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что “Талибан” наращивает темпы наступления по ряду направлений. В начале июля талибы взяли под контроль районы вдоль границ с пятью странами — Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном, Китаем и Пакистаном.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
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