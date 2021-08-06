Талибы убили пресс-секретаря правительства Афганистана

КИЕВ. 6 августа. УНН. Террористическая организация “Талибан” убила пресс-секретаря правительства Афганистана Даву Хана Минапала, заявил представитель боевиков, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал TOLOnews.

Детали

Убийство своего сотрудника также подтвердили в афганском правительстве.

Ранее талибы предупреждали, что вскоре начнут покушения на высших лиц государства в ответ на усиление ударов с воздуха. “К сожалению, террористы в очередной раз совершили трусливый поступок”, — заявил представитель МВД Мирваис Станекзай.

Убитый также был представителем президента Афганистана Ашрафа Гани.

Video shows a vehicle that was attacked by gunmen affiliated with the Taliban at Darul Aman Road in Kabul this afternoon.



Dawa Khan Menapal, head of the Afghan government's media and information center, was killed in the attack. pic.twitter.com/XIs8LkgkI1 — TOLOnews (@TOLOnews) August 6, 2021

Ранее

4 августа в ходе взрыва в Кабуле шесть человек получили ранения. Талибы заявляли, что берут на себя ответственность, а целью был глава Минобороны Афганистана Бисмилл Хан Мохаммади. При этом сам министр не пострадал.

Справка

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что “Талибан” наращивает темпы наступления по ряду направлений. В начале июля талибы взяли под контроль районы вдоль границ с пятью странами — Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном, Китаем и Пакистаном.