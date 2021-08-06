Талибы убили пресс-секретаря правительства Афганистана
КИЕВ. 6 августа. УНН. Террористическая организация “Талибан” убила пресс-секретаря правительства Афганистана Даву Хана Минапала, заявил представитель боевиков, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал TOLOnews.
Детали
Убийство своего сотрудника также подтвердили в афганском правительстве.
Ранее талибы предупреждали, что вскоре начнут покушения на высших лиц государства в ответ на усиление ударов с воздуха. “К сожалению, террористы в очередной раз совершили трусливый поступок”, — заявил представитель МВД Мирваис Станекзай.
Убитый также был представителем президента Афганистана Ашрафа Гани.
Video shows a vehicle that was attacked by gunmen affiliated with the Taliban at Darul Aman Road in Kabul this afternoon.— TOLOnews (@TOLOnews) August 6, 2021
Dawa Khan Menapal, head of the Afghan government's media and information center, was killed in the attack. pic.twitter.com/XIs8LkgkI1
Ранее
4 августа в ходе взрыва в Кабуле шесть человек получили ранения. Талибы заявляли, что берут на себя ответственность, а целью был глава Минобороны Афганистана Бисмилл Хан Мохаммади. При этом сам министр не пострадал.
Справка
14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что “Талибан” наращивает темпы наступления по ряду направлений. В начале июля талибы взяли под контроль районы вдоль границ с пятью странами — Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном, Китаем и Пакистаном.