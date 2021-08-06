Последствия непогоды: в Карпатах на дорогу сошел селевой поток

КИЕВ. 6 августа. УНН. В городе Рахов из-за сильных дождей на трассу Мукачево-Рогатин сошел селевой поток. Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Закарпатской области, информирует УНН.

Детали

В результате ливня накануне в городе Рахов Закарпатской области на трассу Мукачево-Рогатин сошел селевой поток. Из-за этого движение автомобилей было затруднено. "Проезд по маршруту в районе Рахова некоторое время был осложнен, однако не перекрывался", - сказали в службе автодорог.

На данный момент служба призвала водителей быть осторожными и предупредила, что синоптики прогнозируют в горах дожди на конец недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грозы и шквалы прогнозируют на 6 августа в Украине. Объявлено штормовое предупреждение