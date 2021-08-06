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С самолета на прививку: аэропорт Львова стал новым центром вакцинации против COVID-19

С самолета на прививку: аэропорт Львова стал новым центром вакцинации против COVID-19

КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого открыли центр вакцинации против COVID-19. Сообщает УНН со ссылкой на данные Львовской ОГА.

Детали

Прививки в аэропорту Львова будут делать лицам, которые будут иметь билеты на самолет. То есть тем людям, которые либо прилетают во Львов, либо улетают. Вакцинировать будут препаратами от Pfizer и CoronaVac.

Региональный координатор по вопросам вакцинации Львовской области Олег Когут отметил, что в будущем центр будет работать круглосуточно и для всех желающих, при наличии предварительной регистрации. Пока эти моменты согласовывают.

Напомним

В мае вакцинировать людей против коронавируса стали на львовском стадионе "Арена Львов".

Добавим, полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже почти 2,3 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 6 млн прививок, за последние сутки из которых - рекордные 167 000, большинство из них - первой дозой.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, аэропорт, вакцина, Коронавирус
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