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В Запорожье митинговали против беззакония депутатов горсовета

В Запорожье митинговали против беззакония депутатов горсовета

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Тысячи людей вышли в поддержку городского головы Владимира Буряка и против действий “бизнес-коалиции” в городском совете Запорожья

КИЕВ. 6 августа. УНН. Несколько тысяч жителей Запорожья, среди которых медики, преподаватели, работники коммунальных предприятий, пенсионеры и молодежь, вышли на митинг к стенам Запорожской областной государственной администрации, передает УНН.

Люди выступили в поддержку городского головы Запорожья Владимира Буряка, который вместе со своей партией “Еднання” противостоит коалиции депутатов, сформированной в Запорожском городском совете.

Депутаты горсовета от “Слуги народа”, “ОПЗЖ”, “Европейской Солидарности”, партии Шария и местной партии “Новая политика” уже два месяца игнорируют сессии городского совета, из-за чего в Запорожье заблокировано принятие важных вопросов и решений. Среди главных проблем — выплата зарплат работникам медицинской и образовательной сферы и другим бюджетникам, выделение средств на поддержку льготников (пожилых людей, детей погибших в АТО и ООС военных), финансирование ремонта дорог, домов, в частности на ул. Сержанта Медведева, 7, где на днях произошел пожар.

Участники митинга заявили, что депутаты должны начать работать, и призвали руководство партий на центральном уровне применить к однопартийцам все возможные меры воздействия и вернуть в сессионный зал своих депутатов, избранных в Запорожский городской совет.

Противостояние в Запорожском городском совете началось с увольнения Владимиром Буряком секретаря городского совета Анатолия Куртева. Владимир Буряк мотивировал свои действия тем, что Анатолий Куртев нарушил антикоррупционное законодательство и внес неправдивую информацию в свою декларацию. По закону мэр города был обязан уволить секретаря горсовета, что он и сделал, отметив, что квота на должность секретаря остается за фракцией “Слуга народа”, которая до этого предложила кандидатуру Куртева на эту должность.

После этого фракции “Слуга народа”, “ОПЗЖ”, “Европейская Солидарность” и партия Шария образовали свое большинство в Запорожском городском совете, и уже более месяца блокируют проведение сессий горсовета.

Напомним, что ранее работники медицинских заведений Запорожья призвали президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию, которая сложилась в Запорожском городском совете, которая вызвала задержку выплаты зарплат медикам и финансирования городской системы здравоохранения.

Источник: УНН
Теги: митинг, Украина, Запорожье и Запорожская область
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