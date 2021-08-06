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Пробыла в воде от 3 до 5 дней: в столичном озере Радунка нашли тело женщины

Пробыла в воде от 3 до 5 дней: в столичном озере Радунка нашли тело женщины

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КИЕВ. 6 августа. УНН. В столичном озере Радунка отдыхающие обнаружили тело женщины. Как сообщили спасатели, утопленница пробыла в воде от 3 до 5 дней, передает УНН.

Детали

Трагический случай произошел в Днепровском районе столицы. В озере Радунка отдыхающие обнаружили на воде тело человека без признаков жизни. Об этом было сообщено работнику пляжного патруля, который транспортировал на спасательной лодке тело к берегу.

По словам очевидцев, утопленница - женщина 56-62 лет. В воде тело пролежало от 3 до 5 дней.

На место было вызвано полицию, медиков, и судмедэкспертов, которые установят окончательную причину смерти.

Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

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Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, смерть
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