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Украина отправит спасателей тушить лесные пожары в Греции: правительство приняло решение

Украина отправит спасателей тушить лесные пожары в Греции: правительство приняло решение

КИЕВ. 6 августа. УНН. Сводный отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами. Об этом по итогам внеочередного заседания правительства в пятницу, 6 августа, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата:

"На выполнение задания Президента Владимира Зеленского, правительство на внеочередном заседании одобрило проект протокольного решения о направлении в Грецию сотни опытных спасателей со всей страны. Украина всегда готова помочь и поддержать наших партнеров. Желаем Греции как можно быстрее обуздать разрушительную стихию", - заявил Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Дополнение

Средиземноморская страна, которая пытается восстановить туристический сектор, сильно пострадавший от пандемии коронавируса, борется с волной лесных пожаров во время затяжной волны тепла.

Лесные пожары в Греции уже добрались до руин античной Олимпии. Также уже была осуществлена эвакуация населения в 25 километрах к северу от центра столицы страны - Афин. Полиция перекрыла в зоне с пожарами центральный автобан страны между Афинами и Салониками.

Сегодня стало известно, что на греческом острове Эвия береговая охрана провела масштабную операцию по эвакуации сотен людей морем. Остров расположен в приблизительно сотне километров от Афин.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Греция, лесные пожары, Денис Шмыгаль
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