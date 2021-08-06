Английские ученые предположили, что вакцинированные против COVID-19 могут так же передать Delta, как и невакцинированные

КИЕВ. 6 августа. УНН. Существуют ранние признаки того, что люди, вакцинированные против COVID-19, могут так же легко передать дельта-вариант вируса, как и невакцинированные. Об этом заявили ученые по общественному здоровью Англии, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Результаты перекликаются с данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, которые на прошлой неделе выразили опасения, что вакцинированные люди, инфицированные Delta, могут, в отличие от других вариантов, легко передать его.

Очень заразный вариант Delta стал доминирующим типом коронавируса во всем мире, поддерживая пандемию, которая уже убила более 4,4 млн человек, в том числе более 130 тыс. в Великобритании.

Было показано, что вакцины обеспечивают хорошую защиту от тяжелых заболеваний и смерти от Delta, особенно при применении двух доз, но данных о том, могут ли привитые люди все еще передавать вирус другим, меньше.

Некоторые начальные результаты показывают, что уровни вируса у заразившихся Delta и уже вакцинированных, могут быть аналогичными уровням, выявленным у невакцинированных людей.

Это может иметь значение для заразности людей, независимо от того, были ли они вакцинированы или нет. Однако это предварительный исследовательский анализ, и необходимы дальнейшие целевые исследования, чтобы подтвердить, так ли это.

Среди подтвержденных случаев дельты, которые попали в больницу с 19 июля, 55,1% невакцинированные, а 34,9% получили две дозы вакцины против COVID-19.

Дополнение

К слову, власти Великобритании отказалась от массовой вакцинации от коронавируса детей и подростков. Делать прививки будут только определенные группы.

На массовой вакцинации подростков настаивал Кевин Кортни, глава Национального союза образования, крупнейшего профсоюза учителей Англии и Уэльса. Против выступила профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, которая руководила работой по созданию препарата AstraZeneca. По ее словам, пользы от вакцинации детей "гораздо меньше", чем от вакцинации взрослых, количество доз препарата ограничено и в первую очередь их нужно использовать, чтобы привить медицинских работников и пожилых людей в странах, которые испытывают недостаток вакцин.