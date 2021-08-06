В Киеве в День Независимости и накануне, во время репетиций парада, перекроют движение транспорта: перечень улиц

КИЕВ. 6 августа. УНН. В столице 18, 20 и 22 августа проведет репетиции парада войск ко Дню Независимости, из-за чего будут перекрывать большое количество улиц. Движение транспорта традиционно ограничат и 24 августа. Об этом сообщают на сайте КГГА, информирует УНН.

Детали

18, 20, 22 августа:

• с 15:30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

• с 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) планируют перекрыть движение транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик), ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом спуске, ул. Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкая).

• с 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) временно ограничат движения транспорта на ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкой, Глыбочицкой проезде, ул. Вячеслава Черновола, просп. Победы, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

24 августа:

• с 06:00 до 8:00 временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

• с 06:00 до 12:00 перекроют движение транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик), с 06:00 до 16:00 ориентировочно — на ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), Владимирском спуске, ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге.

Также, возможно, перекроют движение транспорта во время мероприятий с участием лиц, которые будут находиться под государственной охраной:

• с 22 до 24 августа — на Парковой дороге;

• с 6:00 20 августа по 24 августа — на ул. Михаила Грушевского;

• с 6:00 23 августа до окончания мероприятий — на ул. Владимирской (на участке от ул. Большой Житомирской к б-ру Тараса Шевченко), ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Леонтовича до ул. Репина), ул. Ярославов Вал (на участке от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Николая Лысенко, ул. Малой Житомирской (на участке от Владимирского проезда в Михайловское пер.).

Напомним

3 августа в столице на взлетной полосе ГП “Антонов” провели первую репетицию парада войск в 30-й годовщины Независимости Украины.