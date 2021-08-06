Завершено расследование касательно экс-главы "Украгролизинга" Шпака

КИЕВ. 6 августа. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении бывшего председателя правления ДПАТ “НАК “Украгролизинг” Николая Шпака, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, следствием чего стало нанесение 4,9 млн грн ущерба государственным интересам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Цитата

“Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования, которое осуществлялось детективами НАБУ, и открытие материалов по делу в отношении злоупотреблений служебным положением бывшим Председателем правления ДПАТ “НАК „Украгролизинг“ и руководителем частного юридического лица”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в 2013 году чиновник ДПАТ “НАК “Украгролизинг” по договоренностям с руководителем одного из предприятий, которое контролировалось его близкими родственниками, заключил договор займа, на основании которого часть из перечисленных для якобы подготовки производства сельскохозяйственной техники денежных средств в размере 4,9 млн грн так и не вернулась к ДПАТ “НАК “Украгролизинг”, а была использована в интересах подконтрольных председателю правления ДПАТ “НАК “Украгролизинг” и его близким родственникам юридических лиц.

Дополнение

Бывшему председателю правления ДПАТ “НАК “Украгролизинг” Николаю Шпаку сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, следствием чего стало нанесение 4,9 млн грн ущерба государственным интересам.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты и завладения имуществом Национальной акционерной компании “Украгролизинг”.

Так, Николай Шпак обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины, а его отец, Василий Шпак, который является организатором коррупционной схемы — по ч.3 ст.27, ч. 5 ст.191 УК Украины.