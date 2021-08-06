Совершенствование механизмов формирования сети лицеев: Зеленский подписал закон

КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественного профильного среднего образования”. Об этом УНН стало известно из официального сайта главы государства.

Детали

Документ продлевает переходный период для трансформации сети лицеев, а также уточняет некоторые положения о правовом регулировании функционирования этих учреждений.

В частности, на законодательном уровне закрепляется понятие безопасной образовательной среды как совокупности условий в учебном заведении, исключающих причинение участникам образовательного процесса физического, имущественного и морального вреда.

Также документ вводит с 1 сентября 2027 года новые требования к образовательной деятельности коммунального лицея, которые должен выполнить основатель заведения. Среди них — функционирование не менее двух классов по трем профилям обучения в течение 10-12 лет обучения учащихся; формирование безопасной, инклюзивной и цифровой образовательной среды с надлежащей материально-технической базой и доступом к Интернету. обеспечение питания и при необходимости — подвоз учеников и педагогов и тому подобное.

В то же время представительным органам территориальных общин всех уровней разрешается выполнять функции основателей лицеев до 1 сентября 2027, то есть до того, как состоится полноценный запуск трехлетней старшей профильной школы на базе трансформированной сети лицеев.

Согласно изменениям, органы местного самоуправления к 1 сентября 2024 года должны утвердить планы формирования эффективной сети учреждений общего среднего образования с учетом требований законодательства.

Кроме того, для обеспечения дошкольного и полного общего среднего образования для детей, находящихся на стационарном лечении или которым предоставляется реабилитационная помощь в медучреждениях, законом предусмотрено функционирование нового государственного учреждения. В таких случаях создается дополнительный класс, утверждается индивидуальный учебный план или другой, наиболее благоприятный для ребенка способ обучения.

Документ также обязывает Кабинет Министров продолжить в 2022-2030 годах выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение общего среднего образования “Новая украинская школа”, в частности с целью внедрения трехлетнего профильного среднего образования в пределах двенадцатилетнего полного общего среднего образования.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Дополнение

Закон Верховная Рада приняла 15 июля 2021 года.

Напомним

Нардепы приняли за основу и в целом проект закона № 5014, которым дали ученикам право выбора по прохождению ГНА, в форме ВНО, в условиях пандемии.