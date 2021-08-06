Вступительная кампания-2021: завтра последний день, когда можно подать документы для поступления на бюджет магистратуры
КИЕВ. 6 августа. УНН. Завтра, 7 августа, поступающие будут иметь последнюю возможность, чтобы подать документы для поступления в магистратуру на бюджет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобразования.
Детали
Для зачисления на бюджетную форму обучения абитуриенты имеют до 18:00 субботы, 7 августа, подать в ЗВО следующие документы:
• копию документа, удостоверяющего личность (при личном представлении документов необходимо предъявить оригинал);
• оригинал документа об образовании и приложение к нему;
• копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);
• экзаменационный лист ЕВИ и ЕФВВ (для юридических специальностей);
• 4 цветные фотографии 3Х4;
• подписать распечатанное Приемной комиссией заявление на вступление (для абитуриентов, которые подавали заявления через электронный кабинет и лично выполняют требования к зачислению)
• другие документы, предусмотренные Правилами приема конкретного заведения.
Также документы можно отправить по почте или онлайн.
Если по почте: оригиналы документов присылают на почтовый адрес Приемной комиссии заведения с описью вложений.
Если онлайн: оригиналы документов присылают на официальный электронный адрес приемной комиссии учреждения с квалифицированной электронной подписью.
Если необходимые документы подавали дистанционно, договор об обучении между учреждением высшего образования и поступающим заключают в течение 10 рабочих дней с даты начала обучения.
Приказ о зачислении по государственному заказу выдадут 12 августа.
Напомним
В Минобразования назвали количество претендентов на одно бюджетное место в вузах по самым популярным специальностям.
В этом году абитуриенты подали более 1 миллиона заявлений в учреждения высшего образования Украины.