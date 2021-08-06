Поверенная США в Киеве: оккупация Крыма - преступление, которое нельзя игнорировать

КИЕВ. 6 августа. УНН. США и Великобритания не признают и никогда не будут признавать незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. Об этом заявили на учредительном форуме экспертной сети "Крымской платформы" временный поверенный в делах США в Киеве Кристина Квин и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Незаконная оккупация Крыма Россией - это преступление, которое нельзя игнорировать", - заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин.

Детали

Квин напомнила, что последовательная политика трех администраций заключается в том, что США никогда не признает незаконной оккупации Крыма Россией.

"Но заявлений недостаточно. Нарушение прав человека в Крыму продолжаются, и мы продолжаем с ними бороться и рассказывать о них. Те, кто виновен в этих преступлениях, должен быть привлечен к ответственности. США продолжит говорить о нарушении прав человека РФ в Крыму. Мы будем использовать наши санкции, которые мы ввели ранее против лиц, связанных с нарушением прав человека в Крыму. Мы также будем делать все возможное для освобождения украинских политзаключенных в Крыму", - отметила дипломат.

С ней согласилась и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. "Великобритания остается преданным партнером Украины, решительно защищая ее суверенитет, независимость и территориальную целостность. Действия России в 2014 году невозможно оправдать. Россия силой захватила территорию суверенной Украины, грубо нарушая права украинцев, а также ряд своих международных обязательств. Наша позиция четкая: мы не признаем и не будем признавать незаконной аннексии Крыма Россией. Сейчас необходимо продолжать осуществлять международное давление на Россию за ее действия в 2014 году и за то, что происходило в Крыму с того времени", - заявила Мелинда Симмонс во время своего выступления на форуме.

По словам Симмонс, незаконная аннексия Крыма поставила значительные вызовы перед Украиной и перед общей системой евроатлантической безопасности.

"Международное сообщество должно продолжать противостоять этим вызовам. Мы должны показать России, что не будем терпеть ее вопиющего неуважения к международному порядку. Нам нужно убедиться, что Россия несет ответственность за чудовищные нарушения прав человека и уничтожение окружающей среды на полуострове. Права жителей Крыма должны быть защищены. Мы должны всегда напоминать миру, что Крым - это Украина и всегда будет Украиной", - подчеркнула дипломат.

Дополнение

7 лет назад, 20 февраля 2014 года, началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. В этот день в украинский Крым начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова. Незаконная попытка аннексии АР Крым и города Севастополя, а также дальнейшее развертывание вооруженного конфликта на Донбассе стали этапами реализации плана России, направленного на разрушение украинской государственности, указывали в МИД.