Венедиктова не исключает, что прокуроры обжалуют круглосуточный домашний арест Чауса

КИЕВ. 6 августа. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предполагает, что САП подаст апелляционную жалобу на решение суда о круглосуточном домашнем аресте экс-судьи Николая Чауса. Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

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"Апелляцию будут подавать прокуроры САП, они у нас независимы. Но у меня такое ощущение, что будет апелляция от прокуроров САП и адвокаты Чауса заявили об апелляции. Поэтому я думаю, что от кого-то апелляция будет", - сказала Венедиктова.

Дополнение

Адвокат Чауса Ростислав Кравец сообщал, что решение ВАКС об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Чаусу будут обжаловать.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса под круглосуточный домашний арест.

Дело Чауса

Детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в больнице "Феофания".

Ранее Служба безопасности заявила о том, что задержала экс-судью Николая Чауса на законных основаниях. В ведомстве заявляли, что знают о его местонахождении, и сообщили, что задержанному оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как стало известно из СМИ, 30 июля в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года.

Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Как сообщал адвокат Чауса Александр Вышневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.

НАБУ призвал правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.