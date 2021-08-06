Министр по делам ветеранов хочет взять на поруки экс-бойца "Айдара" Прохнича

КИЕВ. 6 августа. УНН. Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина согласилась взять на поруки бывшего бойца "Айдара" Владимира Прохнича, которого подозревают в захвате здания Кабинета министров Украины и угрозе взорвать гранату РГД. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство.

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“Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина направила в Печерский районный суд Киева ходатайство, в котором выразила поддержку директору государственного учреждения ”Госпиталь ветеранов войны “Лесная поляна” Ксении Возницыной, которая изъявило желание взять на поруки Владимира Прохнича“, — говорится в сообщении.

Детали

Также Лапутина попросила суд избрать Владимиру Прохничу меру пресечения в виде личного поручительства.

В своем ходатайстве она отметила, что Прохнич характеризуется с положительной стороны, является участником российско-украинской войны, неоднократно был ранен во время защиты независимости и территориальной целостности Украины, имеет черепно-мозговую травму.

“Раньше к уголовной ответственности не привлекался”, — говорится в ходатайстве руководительницы Минветеранов.

Что было раньше

Печерский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения бывшему бойцу “Айдара” Владимиру Прохничу, которого подозревают в захвате здания Кабинета министров Украины и угрозе взорвать гранату РГД.

Дополнение

Прокуратура настаивает на применении к Прохничу меры пресечения в виде содержания под стражей.

4 августа около 10 часов утра в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать.

Позже стало известно, что Кабинет министров Украины захватил бывший боец “Айдара” Владимир Прохнич. Он был вооружен гранатой РГД, которая взрывается от удара.

Вскоре мужчину удалось задержать благодаря его другу, волонтеру Василию, который провел с ним переговоры.

После захвата КМУ правоохранители открыли уголовное производство по четырем статьям: о захвате государственных зданий, об угрозе или насилии относительно работника правоохранительного органа, о захвате заложников, о незаконном обращении с оружием.

Однако подозрение было сообщено Прохничу только по трем статьям: ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).