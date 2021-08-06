"Я тебя лично похороню": СБУ обнародовала разговоры харьковских рэкетиров

КИЕВ. 6 августа. УНН. Служба безопасности Украины обнародовала доказательства противоправной деятельности рэкетиров, которые держали в страхе харьковских бизнесменов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

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"Участники преступной группировки, которую СБУ вчера разоблачила в Харьковской области, систематически занимались рэкетом. Они облагали "данью" местных предпринимателей, постоянно угрожали им физической расправой и уничтожали имущество", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что задокументировано, что в группировку входили лица из числа правоохранителей, местного криминалитета, а также лица с опытом ведения боевых действий.

Кроме того, в СБУ заявили, что есть доказательства противоправной деятельности злоумышленников, среди которых аудио- и видеоматериалы.

Отметим, что СБУ опубликовала аудиозаписи разговоров, а также видеозаписи на которых рэкетиры угрожают физической расправой своим жертвам и требуют деньги.

"Сейчас 8 участникам группировки объявлено о подозрениях, осуществляются мероприятия по установлению всех обстоятельств и других лиц, причастных к совершению указанных преступлений", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Харьковской области ликвидировали мощную преступную группировку, которая занималась рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг, сообщают в Службе безопасности. Как сообщили в Нацкорпусе, с обысками пришли и к их представителям.

В СМИ сообщалось, что в Харькове силовики задержали семерых активистов "Нацкорпуса", в том числе лидера местной ячейки Сергея Величко ("Чили").