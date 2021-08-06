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Новости: УНН-Одесса
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В Одесской области участились суициды на железной дороге

В Одесской области участились суициды на железной дороге

КИЕВ. 6 августа. УНН. С очередным суицидом связывают правоохранители смерть 33-летнего жителя Одессы, который оказался под колесами поезда на железнодорожной станции Степная возле села Кремидовка Доброславской тергромады. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба полиции региона.

По словам машиниста, перед приближением локомотива гражданин лег на рельсы. Он применил экстренное торможение, однако из-за короткого расстояния остановить транспорт не смог. Пострадавший умер в карете скорой помощи, отметили в полиции.

По словам бывшей жены покойного, к которой он приезжал, ранее он высказывал желание покончить с жизнью и даже ложился под поезд, из-под которого она его доставала.

Отметим, что 16 июля на станции Усатово в Одесском районе женщину сбил поезд. По словам машиниста, увидев рядом с путями женщину, он подал звуковой сигнал и она отошла в сторону. Но только поезд приблизился, она бросилась под него. Правоохранители квалифицировали смерть, как самоубийство.

Источник: УНН
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