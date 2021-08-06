В сентябре ожидается рост цены на свинину

КИЕВ. 6 августа. УНН. Исчерпание квоты на импорт свинины из ЕС (использовано 82%) спровоцирует рост цены на мясо отечественного производства уже осенью. Об этом сообщает SEEDS, передает УНН.

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"В течение последних двух месяцев объемы свинины, импортируемой в Украину, росли. Завозят этот вид мяса в Украину преимущественно из стран Евросоюза. Впрочем, уже 82% импортных квот на 2021 год использовано. После того, как все квоты будут исчерпаны, на свинину, завезенную из ЕС, будут накладываться пошлины в полном объеме, поэтому продукт подорожает. В результате могут вырасти цены и на свинину внутреннего производства", - отметили в SEEDS.

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Всего без пошлин в Украину могут импортировать 20 тыс. тонн свинины. За 7 месяцев было ввезено 16,4 тыс. тонн этого вида мяса. Только за июль импортировали 3,7 тыс. тонн.

К слову

Потребление красного мяса увеличивает риск развития сердечных болезней. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета.

Всемирная организация здравоохранения тем временем сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Минздрав Украины советует украинцам ограничить потребление красного мяса до 500 граммов в неделю.